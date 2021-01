Psicologia: la chiusura di un ciclo è sempre un'opportunità per la rinascita interiore

Contacts:

La vita è il nostro grande maestro. Tutto ciò che ci accade, in qualche modo, ci sta favorendo, sia per migliorare noi stessi, per svegliarci dalla nostra zona di comfort, o anche per acquisire qualche abilità o cambiare qualche aspetto. Lo scopo è sempre il miglioramento.In genere ci sentiamo inclini o motivati a fare cambiamenti significativi nella nostra vita quando siamo insoddisfatti o quando le condizioni in cui viviamo non corrispondono più alle nostre aspettative.Per rinnovare la vita non bisogna di date specifiche. Ci sono alcuni momenti nella vita che di per sé sono veri indicatori che segnalano la fine di un ciclo, che lo vogliamo o meno.Dobbiamo sviluppare il nostro “ascolto interiore” e, attraverso la nostra capacità di comprensione, avere lucidità e sensibilità per accettare che qualcosa si è già deteriorata. Da questa percezione è possibile posizionarsi e adattarsi per accogliere il "nuovo", con le sue infinite possibilità.Spesso la vita non invita, ma richiede aggiornamenti necessari per il nostro progresso, mandandoci segnali che spesso ci rifiutiamo di ammettere e che hanno uno scopo più grande: passare a una fase successiva. Non siamo a conoscenza di queste letture ambientali o semplicemente le ignoriamo, poiché non ci interessa uscire dalla nostra zona di comfort, anche se deteriorata. Noi siamo lì, aggrappati ad ogni costo. Dobbiamo sbarazzarci di ciò che è deteriorato, andare avanti e avere fiducia nella generosità della vita.Quando la vita segnala che un ciclo si sta chiudendo, accetta il fatto e cogli l'occasione per rinnovare le tue speranze, dandoti l'opportunità di creare nuovi scopi e progetti di vita. Il riadattamento non è sempre un processo facile, poiché impieghiamo molta energia emotiva per riorganizzare il "caos" interno. D'altra parte, questo è anche un momento ricco per avviare il prezioso movimento di autovalutazione e per convalidare il posto che occupiamo o che desideriamo occupare nel mondo.Quando un ciclo si chiude, è perché abbiamo bisogno di imparare in quel contesto, per passare alla fase successiva.I processi transitori della vita non sono esattamente effimeri, ma sono potenzialmente fasi creative.La vita è flusso, è movimento; è la negazione della stagnazione delle nostre credenze e percezioni arcaiche come verità assolute che sono cadute a terra.Niente è definitivo, tanto meno della nostra proprietà. Crediamo che le cose e le persone siano nostre. Nella vita ci sono garanzie nella vita, neanche date di scadenza.Con l'avvento di una nuova fase, iniziano nuove opportunità. A contatto con gli imprevisti che ora fanno fiorire una nuova consapevolezza, ci sarà consentita una maggiore chiarezza dei fatti. Tutto ciò ci darà l'opportunità di creare la realtà che tanto desideriamo e di cui siamo direttamente responsabili. Questo movimento creativo ci permette di avere riflessioni vere e profonde che ci portano a dare nuovi significati alla nostra esistenza, se rinunciamo a ciò che è andato e accogliamo le nuove possibilità. La nostra vita oggi è una conseguenza di atteggiamenti, azioni, parole e pensieri del passato. Pertanto, affermiamo oggi una realtà diversa attraverso una postura diversa ora. Dobbiamo eliminare aspetti, cose e atteggiamenti che non ci danno crescita, che non ci aggiungono nulla e che possono anche creare ostacoli.È necessario riciclare la nostra spazzatura emotiva, trasmutare i sentimenti negativi e imparare ad affrontare meglio le nostre preoccupazioni e limitazioni per entrare in un nuovo ciclo di vita più leggero.Affinché ci sia un vero rinnovamento, dall'interno verso l'esterno, è essenziale rivalutare la nostra percezione dei fatti, ma l'importante per ogni primo passo è accettare noi stessi come siamo, questo momento di "intuizioni" per qualsiasi cambiamento reale, perché dal accettazione di sé, possiamo promuovere i cambiamenti necessari. Quindi, spogliati dentro, togliti le maschere, guardati in faccia.A volte abbiamo bisogno di cambiare rotte e traiettorie, derivanti dalle nostre rivalutazioni di ciò che non ci serve più. Ma nulla è andato perduto: siamo diventati più esperti, più capaci e migliorati.In ogni fase della vita scommettiamo su quella realtà e investiamo il meglio che possiamo in essa. Quando ci troviamo di fronte ad alcune circostanze, vediamo come ora tutto ciò che è stato vissuto non ha più senso: in questo momento ci rendiamo conto che siamo in una nuova fase della vita. La nostra più grande conquista è trasmutare la vita stessa in un costante processo di evoluzione e ricreazione di noi stessi, mettendo in pratica i valori che dobbiamo coltivare, migliorandoci in tutte le prospettive e principalmente imparando dagli errori del passato.Siamo esseri itineranti nella traiettoria della vita e siamo qui per imparare, per evolverci. Possiamo rinascere a una nuova realtà solo se abbiamo la capacità simbolica di spogliarci del passato, accettare le morti simboliche dei cicli che è la vera saggezza della vita. Ricrea te stesso. Reinventati. Supera te stesso.Noi, eterni individui in divenire, siamo sempre in procinto di riflettere sulle nostre esperienze per ottenere la saggezza di cui abbiamo bisogno e che in questo mondo non è mai abbastanza. Le riflessioni devono essere continue come mezzo preventivo per non trovarsi di fronte a crisi che si potrebbero evitare, quando si cerca in qualche modo di aggrapparsi a qualcosa che è già andato. La chiusura di un ciclo ci dà la possibilità di rivedere, riformulare e dare un nuovo significato alla nostra vita, mettendo in pratica un nuovo progetto secondo la nostra realtà e le nostre esigenze.Rimanere in un ciclo che si è già chiuso è altamente drenante, oltre ad avere un costo molto elevato per la nostra persona. Essere aperti, disponibili e ricettivi a nuove opportunità ed esperienze è ciò che la vita ci propone alla fine di ogni tappa.Spesso non stiamo vivendo, ma sperimentiamo la sopravvivenza, e questo non è ciò che vogliamo. Vogliamo avere una vita piena e di qualità, quindi lasciar andare ciò che è già stato consumato non è un segno di codardia, ma di coraggio. Coraggio di fare un nuovo passo. Coraggio per continuare ad avere fede nella vita, nonostante le battute d'arresto.Che possiamo vedere i problemi come sfide, il dolore come mezzo di apprendimento, i cambiamenti come un'opportunità di trasformazione, l'insoddisfazione come una ricerca eterna. Ogni processo può essere facile o difficile, doloroso o impegnativo, con possibilità e miglioramenti. Dipende da come percepisci ogni evento. E con la chiusura dei cicli non è diverso, poiché ci dà una nuova vita.