Ristori, Brescia (M5S): "440mila euro ad attività baresi"

ROMA - “Grazie al bonus centri storici, le 258 attività della città di Bari che hanno fatto domanda hanno ricevuto in totale 440mila euro. Si tratta di un contributo a fondo perduto previsto dal dl agosto e riservato alle attività commerciali dei centri storici di 29 città d’arte italiane più colpite dal calo del turismo. Questa misura specifica voluta dal MoVimento 5 Stelle si unisce ai tanti altri provvedimenti messi in campo in quest’anno difficile. In totale in Puglia sono stati erogati 456 milioni di euro in contributi a fondo perduto attraverso 177mila pagamenti”: lo annuncia Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera e deputato pugliese del MoVimento 5 Stelle.“Il nostro impegno continua e non si farà distrarre dalle chiacchiere di palazzo. Grazie allo scostamento da 32 miliardi votato dal Parlamento, il governo potrà varare rapidamente nuovi aiuti a sostegno delle attività economiche e delle famiglie”, aggiunge Brescia.