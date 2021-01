Sicilia, superiori in presenza dall'8 febbraio

PALERMO — La Regione Sicilia ha comunicato ufficialmente che le scuole superiori riapriranno per le lezioni in presenza da lunedì 8 febbraio e saranno ammessi alla didattica in presenza il 50 per cento degli studenti. La conferma arriva dall'assessore all'Istruzione e alla Formazione professionale della Regione Siciliana,, dopo l'ordinanza del ministro della Salute che riporta la Sicilia in zona arancione: "Il differimento di una settimana del ritorno alla didattica in presenza per le superiori trova giustificazione nel principio di cautela adottato dal governo Musumeci". Contestualmente alla ripresa delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado verranno adottate ulteriori e regolari azioni di monitoraggio sanitario all'interno degli istituti scolastici".