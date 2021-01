Sottopasso via coppa di Bari Tam, Leonetti: "Fiduciosi stop cantiere prima dell'inizio della stagione estiva"

BARI - "Ora possiamo finalmente dirlo: si vede la luce in fondo al tunnel!", commenta il presidente Municipio 1 Lorenzo Leonetti. Continuano i lavori di eliminazione del passaggio a livello in via Coppa di Bari nelle vicinanze del cimitero e del campo da calcio del quartiere di Torre a Mare.L'eliminazione di questo passaggio a livello - prosegue Leonetti- significa dare una risposta in termini di sicurezza dell'intera viabilità a servizio del quartiere, collegamento importante per i tanti cittadini che raggiungono il nostro quartiere dalla vicina Noicattaro e dai paesi della provincia. Con questo intervento otteremo anche un grosso vantaggio dal punto di vista ambientale, riducendo il tasso di inquinamento atmosferico prodotto dalle auto in attesa o in fase di stop and go. Inoltre la nuova organizzazione stradale andrà a meglio definire la viabilità in questa parte del quartiere di Torre a Mare. È prevista anche una piccola complanare con parcheggi, a servizio della cimitero e del campo sportivo ed una rotatoria in corrispondenza della SS16 direzione sud.Il Covid ha rallentato il cantiere, ma siamo fiduciosi che lo stesso si concluda prima dell'inizio della stagione estiva. Fondamentale è stato il supporto dell’assessore Galasso nelle fasi prepedeutiche all’inizio lavori, oggi iniziamo a vedere i risultati.