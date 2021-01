Vaccinazione anti Covid, Ospedali Riuniti Fg: dati 1^ fase – operatori sanitari

Vaccinazioni per categoria (prima dose)



• 537 medici (57,7%) di cui: 49 (76,6%) universitari, 366 (66%) ospedalieri e 122 (39,2%) in formazione specialistica • 563 infermieri (36,3%)

• 217 OSS (34%)

• 67 laboratoristi (39,6%), per es. biologi e tecnici

• 144 altri operatori sanitari (58,1), per es. fisioterapisti e tecnici di radiologia

• 19 tecnici e personale non sanitario (5,4%), per es. personale ditte esterne impegnati in reparti Covid

• 14 laboratoristi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata

FOGGIA - Si riportano di seguito i dati relativi alla prima fase della campagna di vaccinazione anti Covid-19 riservata agli operatori sanitari del Policlinico Riuniti di Foggia a partire dal 27 dicembre 2020 fino al 9 gennaio 2021.Totale vaccinazioni effettuate: 1.547Totale genere: uomo 675 – donna 872__________________________