(credits La Presse)

La Juventus vince la Supercoppa di calcio femminile. Le bianconere superano 2-0 in finale la Fiorentina a Chiavari in provincia di Genova. Nel primo tempo la Juventus propositiva. Cristiana Girelli insidiosa. Al 39’ la squadra allenata da Rita Guarino passa in vantaggio con Barbara Bonansea, tiro di sinistro. Nel secondo tempo la Juventus aumenta i ritmi del gioco. Cristiana Girelli non inquadra la porta. Al 10’ Barbara Bonansea raddoppia con un tiro al volo.

La Fiorentina in contropiede. Valery Vigilucci crea problemi alla difesa delle bianconere. La squadra di Rita Guarino incisiva. Lisa Boattin centra la traversa. Valentina Cernoia non concretizza una buona occasione. Successo meritato della Juventus. Nelle semifinali la Juventus ha vinto 2-1 dopo i tempi supplementari contro la Roma e la Fiorentina ha superato 2-1 il Milan.