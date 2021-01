Tennis: Bolelli e Vavassori giocheranno il doppio nell'Italia nell'ATP Cup

(Credits: Atp Cup Tennis)

FRANCESCO LOIACONO - Simone Bolelli e Andrea Vavassori giocheranno il doppio nell’Italia nell’ATP Cup di tennis maschile a Melbourne dall’1 al 5 Febbraio 2021. L’allenatore dell’Italia sarà Vincenzo Santopadre. Le 12 squadre che parteciperanno all’ATP Cup nel sorteggio del 20 Gennaio 2021 a Melbourne saranno divise in 4 gruppi da 3 squadre.

Si qualificheranno per le semifinali dell’ATP Cup le prime squadre classificate di ogni girone. Dopo l’eliminazione a Perth in Australia nell’ATP Cup 2020 nella prima fase nel girone con la Russia, gli Stati Uniti d’America e la Norvegia, a Febbraio a Melbourne l’Italia cercherà di qualificarsi per le semifinali per sfidare le squadre più forti tra le quali ci saranno la Spagna la Serbia l’Australia e il Canada. Bolelli è il numero 73 al mondo nella Classifica ATP. Vavassori è 315.