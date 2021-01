Basket, Champions: la Fortitudo Bologna perde 80-69 fuori casa col Pinar Karsiyaka

FRANCESCO LOIACONO - Nel girone F di Champions di basket maschile la Fortitudo Bologna perde 80-69 fuori casa contro i turchi del Pinar Karsiyaka. Primo quarto, Withers 7-4 per gli emiliani. Banks, 9-7. Henry, 13-11 per i turchi. Kennedy, 19-15. I turchi prevalgono 19-16. Secondo quarto, Erden 23-17 per il Pinar. Henry, 34-21. Birsen, 36-27. Bitim, 38-29. I turchi si impongono di nuovo 38-31.

Terzo quarto, Morgan 45-31 per il Karsiyaka. M’baye, 48-35. Di nuovo Morgan, 50-37. I turchi trionfano 55-49. Quarto quarto,Henry 60-55 Pinar. Taylor, 65-59. Ancora Henry, 68-62. Tripla di Henry, 71-62. Morgan, i turchi vincono questo quarto e 80-69 tutta la partita. Sconfitta immeritata per la Fortitudo Bologna. E’ ultima in classifica con 0 punti. Migliori marcatori, negli emiliani Hunt 18 punti e Baldasso 13. Nei turchi Morgan 20 punti e M’baye 15. Nella prossima partita la Fortitudo Bologna giocherà martedì 12 Gennaio 2021 alle 20,30 in casa contro i turchi del Pinar Karsiyaka.