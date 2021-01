Tennis: Sinner giocherà il torneo di Melbourne gli Australian Open e il torneo di Rotterdam

FRANCESCO LOIACONO - Jannik Sinner giocherà alcuni tornei di tennis maschile a Febbraio e Marzo 2021. Il diciannovenne giocatore altoatesino disputerà a Febbraio dall’1 al 5 il torneo ATP 250 di Melbourne in Australia e dall’8 al 21 gli Australian Open. A Marzo dall’1 al 7 Sinner parteciperà al torneo di Rotterdam in Olanda.

Non giocherà il torneo di Antalya in Turchia da oggi a domenica 10 Gennaio. Sinner è il numero 36 al mondo nella Classifica ATP di tennis maschile. Sicuramente si può considerare il miglior giovane tennista emergente in Italia negli ultimi anni. Si sta allenando con notevole determinazione e professionalità col suo tecnico Riccardo Piatti.