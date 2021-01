Scuola: Emiliano aspetta esito del Cdm

- Sulla scuola, tema caldo per il Consiglio dei Ministri, interviene il Governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, che non esclude la possibilità di un'ordinanza ad hoc restrittiva per la ripresa delle lezioni, al fine di tutelare la salute degli studenti pugliesi: "Di sicuro, la Puglia in questa fase così incerta sulla evoluzione della curva epidemiologica e dell'indice Rt, intende tutelare la salute pubblica e ridurre al minimo i rischi di contagio".In questo senso, arriva anche la richiesta dei sindacati di categoria che, dopo un incontro in Regione, hanno richiesto il rinvio dell'attività didattica di 7-15 giorni.