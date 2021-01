Vandali in azione a Bari: altalena divelta a Poggiofranco

BARI - Nel cuore di Poggiofranco, dinanzi il Tribunale penale di Bari, nel rondò compreso tra le vie Dioguardi, don Guanella e Nicola dell'Andro, una innocua altalena è stata vandalizzata impedendone l'utilizzo ai più piccoli."Non riusciamo a comprendere il motivo per il quale qualcuno si è divertito nel danneggiare una giostrina dedicata ai più piccoli",. "I nostri bambini stanno già fortemente subendo le difficoltà di una pandemia che nega loro la socialità con gli altri. Se a questo si deve aggiungere l'opera di chi non ha nient'altro da fare se non vandalizzare, rendendo impraticabile e pericolosa un'altalena, allora stiamo messi davvero male. Considerando il coprifuoco alle 22, possibile che tali atti vandalici possano essere compiuti in modo indisturbato anche nelle ore pomeridiane o in mattinata dinanzi, per assurdo, ad un luogo che dovrebbe essere costantemente presidiato dalle forze dell'ordine?" -"Chiediamo al Sindaco di attivarsi quanto prima per ripristinare la fruibilità della giostrina così da permettere ai bambini di potersi divertire senza problemi e senza ansie per i genitori"