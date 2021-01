Domani è in programma il vertice tra l’esecutivo e le regioni sul prossimo Dpcm in vigore dal 16 gennaio. Confermato il divieto di spostamento tra le regioni, comprese quelle in zona gialla, coprifuoco alle 22 e non è escluso ci sia anche la proroga dello stato d’emergenza.

ROMA — La pandemia di Covid-19 non accenna a fermarsi e il Governo è pronto a nuove strette. Dopo aver abbassato la soglia dell’Rt, il governo pensa di introdurre un’ulteriore stretta: se l’incidenza settimanale dei casi è superiore a 250 ogni 100 mila abitanti scatterà in automatico la zona rossa.