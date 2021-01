Serie C: il Bari pareggia 1-1 al San Nicola con la Turris

(via Ssc Bari Fb)





Nel secondo tempo la squadra di Gaetano Auteri aumenta i ritmi del gioco. Marras non inquadra la porta. Al 15’ Antenucci colpisce la traversa. Montalto non concretizza una buona occasione. Il Bari è secondo in classifica con 35 punti.

- Nella diciottesima giornata di andata del girone C di Serie C il Bari pareggia 1-1 in casa contro la Turris. Nel primo tempo al 2’ Antenucci tira alto un rigore dato per un fallo di Rainone su D’Orazio. Al 13’ Di Cesare centra la traversa. Al 29’ i campani passano in vantaggio con Giannone di testa su cross di Da Dalt. Al 39’ pareggia D’Ursi con un tiro da fuori area.