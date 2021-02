Basket, Coppa Italia: l' Happy Casa Brindisi vince 93-81 con l'Allianz Trieste e vola in semifinale

(Credits: Happy Casa Brindisi Fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nei quarti di finale di Coppa Italia di basket maschile l’Happy Casa Brindisi vince 93-81 contro l’Allianz Trieste ad Assago in provincia di Milano e si qualifica per la semifinale. Primo quarto, Gaspardo 6-0 per i pugliesi. Udom, 9-6. Bell, 14-13. Perkins, 20-13. Da Ros tiene in partita i friulani ma 23-18 Happy Casa. Willis, Brindisi prevale 25-18. Secondo quarto, Zanelli 28-24 Happy Casa. Doyle, 29-28 Trieste. Thompson, 34-29 per i pugliesi. Perkins, 39-35.

Zanelli, Brindisi si impone di nuovo 43-38. Terzo quarto. Gaspardo, 48-46 Happy Casa. Ancora Gaspardo, 52-50. Willis, 62-58. Gaspardo, Brindisi trionfa 66-61. Quarto quarto, tripla di Gaspardo 69-61 Happy Casa. Visconti, 73-67. Thompson, 76-71. Udom, 80-71. Krubally, 84-76. Bell, 88-79. Thompson, 91-81. Krubally, Brindisi vince questo quarto e 93-81 tutta la partita. Successo meritato per l’Happy Casa. Migliori marcatori, nei pugliesi Gaspardo 17 punti e Bell 14. Nel Trieste Doyle 16 punti ed Henry 15. Nell’altro quarto di finale Pesaro vince 115-110 dopo un tempo supplementare contro Sassari e si qualifica per la semifinale. Migliori marcatori, nel Pesaro Robinson 27 punti e Drell 23. Nel Sassari Bendzius 22 punti e Spissu 20. Nelle semifinali l’ Happy Casa Brindisi sfiderà Pesaro e l’ Armani Milano giocherà contro Venezia.