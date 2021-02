Basket, Eurocup: la Virtus Bologna vince 99-89 fuori casa col Buducnost

(Via Virtus Segafredo Fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nella quarta giornata del girone G della seconda fase di Eurocup di basket maschile la Virtus Bologna vince 99-89 fuori casa contro i montenegrini del Buducnost. Primo quarto, Gamble 9-7 per gli emiliani. Cobbs, 14-13 per la squadra avversaria. Zugic, 20-17. Nikolic, 25-21. Il Buducnost prevale 25-23. Secondo quarto, Sehovic 29-23 per i montenegrini. Reed, 31-28. Ancora Reed, 36-33. Ivanovic, 43-37. Teodosic impatta per la Virtus, 43-43. Weems, 48-45 per gli emiliani. Teodosic, Bologna si impone 53-47. Terzo quarto, Weems 60-51 Virtus.

Tripla di Alibegovic, 67-56. Teodosic, 71-61. Hunter, 77-63. Bologna trionfa 77-65. Quarto quarto, Adams 82-68 Virtus. Abass, 85-71. Ancora Abass, 88-78. Teodosic, 91-80. Di nuovo Teodosic, 93-84. Abass, Bologna vince questo quarto e 99-89 tutta la partita. Successo meritato per la Virtus. E’ prima in classifica da sola con 8 punti. Migliori marcatori negli emiliani, Teodosic 26 punti e Weems 14. Nel Buducnost Cobbs 17 punti e Reed 16. Nella quinta giornata la Virtus Bologna giocherà martedì 2 Marzo alle 18,30 fuori casa contro gli sloveni dell’Olimpija Lubiana.