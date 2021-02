Basket, l'Italia perde 105-101 con l'Estonia nelle qualificazioni agli Europei

FRANCESCO LOIACONO - A Perm in Russia nelle qualificazioni agli Europei di basket maschile l’ Italia perde 105-101 dopo un tempo supplementare contro l’Estonia. Primo quarto, Vitali 5-4 per gli azzurri. Ricci, 10-9. Baldasso, 19-16. L’ Italia prevale 21-20. Secondo quarto, Drell 29-26 per gli estoni. Treier, 39-33. Joesaar 43-33. Treier, 50-37. Sokk, l’Estonia si impone 54-44. Terzo quarto, Treier 60- 46 per gli avversari. Joesaar allunga 68-46 per gli estoni. Hermet, 77-56. Joesaar, l’Estonia trionfa 82-66.

Quarto quarto, Hermet 84-66 per la squadra avversaria. Spissu tiene in partita gli azzurri, però 89-75 per gli estoni. Kotsar, 91-83 Estonia. Spissu impatta per l’Italia, questo quarto termina in parità, 94-94. Necessario il tempo supplementare. Nell’extra time Kotsar, 97-94 per gli avversari. Drell, 101-98. Ricci mantiene in gara gli azzurri, ma 102-101 per la squadra avversaria. Drell, l’Estonia vince il tempo supplementare e 105-101 tutta la partita. Sconfitta immeritata per l’Italia. Migliori marcatori tra gli azzurri, Vitali 24 punti e Ricci 19. Nell’Estonia Kotsar 32 punti e Treier 17.