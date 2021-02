Tennis, Australian Open: Djokovic in finale con Medvedev

FRANCESCO LOIACONO - Nella prima semifinale degli Australian Open di tennis maschile a Melbourne il serbo Novak Djokovic vince 6-3 6-4 6-2 contro il russo Aslan Karatsev. Per Djokovic nona finale agli Australian Open della sua carriera. Djokovic è molto bravo in particolare con i dritti e i rovesci. Karatsev si oppone con i lungo linea ma non basta per riuscire ad imporsi. Djokovic cerca il nono titolo in carriera agli Australian Open.

Nella seconda semifinale il russo Danil Medvedev supera 6-4 6-2 7-5 il greco Stefanos Tsitsipas. Per Medvedev prima finale della sua carriera agli Australian Open. Per il russo determinanti in particolare i passanti incrociati e le demivolèe. Il greco crea difficoltà a Medvedev con i lungo linea però questo non gli consente di prevalere. Medvedev si fa notare in campo per la precisione nel servizio e nei pallonetti.