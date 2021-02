Blu European Festival, si chiude domani con un dibattito in streaming sui temi dello sviluppo

GALLIPOLI (LE) - Ultima giornata domani, lunedì 22 febbraio alle 18, per il Blu European Festival,che mette insieme sei Paesi europei nella valorizzazione di altrettanti borghi di pescatori – per l’Italia la prescelta è Gallipoli – e che si chiuderà in bellezza con un dialogo sul tema “Lavoro, cultura e cooperazione per rilanciare lo sviluppo”.Ad intervenire, assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia,, assessore alla Cultura della Regione Puglia,, sindaco del Comune di Gallipoli e presidente della Provincia di Lecce,, joint secretariat coordinator Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020,, ceo di Agriplan. A moderare il dibattitodi Pazlab.L’appuntamento sarà visibile sulle pagine Facebook di Blu European Festival, Puglia Sounds, Laboratorio Pazlab, Agriplan, Comune di Gallipoli, Provincia di Lecce, QuiSalento e Lega Coop Puglia.A seguire, performance teatrale online “LUMARE”, per la regia di, è un omaggio all’universo del mare, al suo rapporto con l’uomo, al suo misticismo tra miti e leggende. Musica, suoni, ombre cinesi, porteranno lo spettatore in un viaggio intenso guidato dai racconti e dalle parole degli attori in scena. Ventinovenove è una cooperativa teatrale salentina che opera nel campo delle produzioni artistiche e dello spettacolo dal vivo, utilizzando i linguaggi delle arti come strumento di promozione e innovazione sociale.