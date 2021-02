Calcio donne: l'Italia travolge 12-0 a Firenze l'Israele e vola agli Europei

(via Nazionale Femminile di Calcio Fb)





Al 19’ le azzurre segnano per la quarta volta. Shani David devia involontariamente il pallone nella propria porta. Al 30’ Cristiana Girelli di testa realizza la quinta rete. Al 44’ Cecilia Dalvai di testa permette alle azzurre di segnare il sesto gol. Al 47’ l’Italia realizza per la settima volta con Martina Rosucci su rigore dato per fallo della Hazan su Manuela Giugliano.





Nel secondo tempo al 10’ l’ Italia segna l’ ottavo gol con Daniela Sabatino su rigore dato per un fallo della Shanab su Daniela Sabatino. Al 23’ Arianna Caruso di testa realizza la nona rete. Al 27’ Daniela Sabatino con un tiro di destro segna il decimo gol. Al 36’ Barbara Bonansea con un tiro rasoterra realizza l’undicesima rete. Al 91’ Manuela Giugliano con un tiro rasoterra segna il dodicesimo gol.

- L’Italia travolge 12-0 a Firenze l’Israele e si qualifica per gli Europei di calcio femminile che si giocheranno nel 2022 in Inghilterra. Nel primo tempo al 3’ la squadra di Milena Bertolini passa in vantaggio con Valentina Giacinti, tiro di destro. Al 5’ raddoppia Barbara Bonansea, tiro di sinistro. Al 13’ Valentina Giacinti realizza il terzo gol di testa su cross di Valentina Cernoia.