BARI – Prosegue la campagna vaccinale della ASL in favore del personale delle scuole. Dopo l’avvio delle somministrazioni al Palacarbonara a Bari per gli operatori dei servizi dell’infanzia, domani mattina, sarà attivata una nuova sede vaccinale all’interno del Palalivatino a Capurso (via Vicinale Pezza del Manco), in accordo con l’amministrazione comunale.Sei le postazioni con i vaccinatori della ASL che saranno al lavoro a partire dalle 9. Saranno vaccinati 220 operatori dei due istituti comprensivi San Giovanni Bosco – Venisti e San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini.