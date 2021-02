ROMA - Senza carri e feste in maschera è’ boom dei dolci fatti in casa per più di 1 famiglia su 2 (52%) per dimenticare le ansie dell’emergenza Covid, andare alla ricerca della normalità perduta e ritrovare i “comfort food” della tradizionale. Lo afferma un’indagine Coldiretti/Ixe’ diffusa in occasione della sfilata dei dolci di Carnevale con iniziative nei mercati di Campagna Amica in tutta Italia. (Video: Coldiretti)