Cluster nell'ospedale di Imperia, 13 positivi

IMPERIA — Salgono a 13 i pazienti positivi al Covid ricoverati a medicina nell'ospedale di Imperia. Al momento il reparto è in isolamento e domani verranno effettuati ulteriori tamponi. Lo comunica la Asl1 imperiese dopo che ieri si era appreso di 11 pazienti positivi: "Asl1 segue da vicino con particolare attenzione la questione che viene monitorata costantemente dal nostro personale. È un virus particolarmente contagioso, molto aggressivo che trova terreno fertile soprattutto nelle persone immunodepresse e deboli. Stiamo mettendo in campo - evidenziano dall'Azienda Sanitaria Locale - tutti gli accorgimenti necessari per debellare questo focolaio, in primis gli screening a tutti i pazienti. Nel giro di una settimana ci auguriamo che anche a Medicina, la situazione tornerà alla normalità".