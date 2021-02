Serie C: il Bari pareggia 1-1 al San Nicola con la Cavese

(via Ssc Bari Fb)





Nel secondo tempo i biancorossi aumentano i ritmi del gioco. Di Cesare non concretizza una buona occasione. Al 27’ pareggia D’Ursi di testa su cross di Sarzi. La Cavese in contropiede. Matera colpisce la traversa. Il Bari è secondo in classifica con 42 punti.

- Nella seconda giornata di ritorno del girone C di Serie C il Bari pareggia 1-1 in casa contro la Cavese. Nel primo tempo la squadra di Gaetano Auteri propositiva. De Risio centra la traversa. D’Ursi non inquadra la porta. Al 44’ i campani passano in vantaggio con Bubas, tiro in diagonale.