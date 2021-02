Coronavirus: via libera alla distribuzione degli anticorpi monoclonali

ROMA - Dopo l'Aifa e il Consiglio superiore della Sanità, il ministro della Salute Speranza dà l'ok alla distribuzione dei farmaci di Regeneron ed Eli Lilly per i malati di Covid-19.Il mix di anticorpi di Regeneron, secondo alcuni studi preliminari, abbatterebbe la carica virale. “I risultati preliminari di uno studio indicano un effetto benefico del medicinale nel ridurre la quantità di virus presente nel sangue (carica virale) in pazienti con COVID-19 non ospedalizzati”, spiega l’Ema nel documento di avvio della revisione.Gli anticorpi monoclonali bamlanivimab ed etesevimab di Eli Lilly, secondo i risultati della sperimentazione di Fase 3, riducono il rischio di ospedalizzazione e morte per Covid-19 del 70% in pazienti ad alto rischio.