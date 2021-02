Demi Lovato, il documentario sulla sua vita: ''Dopo l'overdose ho rischiato di morire, adesso ho danni celebrali''

"Dopo un'overdose, nel 2018, ho avuto tre ictus e un infarto e ora ho un danno cerebrale, non guido e ho difficoltà a leggere''. Con queste parole la popstar americana Demi Lovato, racconta uno dei periodi più difficili della sua vita, che saranno condivisi con i suoi fan nel documentario "Dancing with the Devil", in arrivo su YouTube a marzo, che parla di salute mentale, dipendenze e disturbi alimentari e della diagnosi di bipolarismo