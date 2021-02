Domani nevicate e venti forti sulla Puglia

BARI - Prosegue l'ondata di maltempo sulla regione. Dalle ore 00,00 del 15 febbraio e per le successive 20 ore previste nevicate al di sopra dei 100-300 m, localmente fino al livello del mare, su Puglia centrale, con apporti al suolo deboli. Venti: forti da nord o nord- est, con raffiche di burrasca o burrasca forte sui rilievi appenninici e Puglia meridionale, tendenti ad attuazione dalla serata. Lo rende noto laPertanto dalle ore 00,00 del 15 febbraio, e per le successive 20 or, e' prevista allerta gialla per rischio neve (ad eccezione salento), vento localizzato su tutta la Puglia.