Falsifica test Covid: denunciato

VIPITENO — Una pattuglia della Squadra volante del commissariato del Brennero, impegnata nei controlli sulle vetture in ingresso in Italia dall’Austria, ha fermato alla barriera autostradale di Vipiteno un furgone con targa ucraina, con a bordo tre persone. Uno di loro ha esibito un test Covid effettuato in una farmacia di Nizza. Dopo aver ammesso la falsità del documento, il cittadino ucraino di 44 anni, residente in Trentino, è stato denunciato per uso di atto falso. Ora dovrà stare in quarantena, in quanto proveniente da un paese extra Ue.