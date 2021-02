Il Bari vince 1-0 al San Nicola col Foggia, decisivo il gol di Cianci

(via Ssc Bari Fb)





Nel secondo tempo al 15’ il Bari passa in vantaggio con Cianci su punizione. La squadra di Marco Marchionni al 33’ va vicina al pareggio con Dell’Agnello. Successo importante per il Bari. E’ terzo in classifica con 49 punti, a -1 dall’Avellino. Gli irpini sono secondi a 50 punti e hanno riposato perché dovevano giocare col Trapani, escluso dal torneo per problemi economici. I biancorossi sono a -13 dalla capolista Ternana prima con 62 punti. Gli umbri hanno perso 2-1 a Catanzaro per la prima volta in questo campionato. Il Foggia è sesto a 36 punti.

- Nell’ottava giornata di ritorno del girone C di Serie C il Bari vince 1-0 il derby pugliese in casa col Foggia. Nel primo tempo la squadra di Massimo Carrera insidiosa. D’ Ursi insidioso. I dauni in contropiede. Curcio non inquadra la porta. I biancorossi propositivi. Marras non concretizza una buona occasione. Al 27’ il Bari rimane in dieci. Espulso Maita per un fallo di reazione. Al 29’ grave infortunio per il difensore dei galletti Ciofani dopo uno scontro con Kalombo. Per lui ricovero in ospedale e sospetta frattura del perone.