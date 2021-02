- Nella sesta giornata di ritorno di Serie B il Lecce pareggia 1-1 a Pescara. Nel primo tempo la squadra di Eugenio Corini passa in vantaggio al 38’ con Maggio, tiro di destro su cross di Coda. Nel secondo tempo i salentini aumentano i ritmi del gioco. Meccariello insidioso. Gli abruzzesi in contropiede. Maistro non inquadra la porta. I pugliesi propositivi. Tachtsidis non concretizza una buona occasione. Al 91’ pareggia Busellato, tiro da pochi metri su passaggio di Machin. Il Lecce è quinto in classifica con 39 punti insieme al Cittadella e al Chievo Verona.