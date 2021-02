'In futuro ognuno sarà famoso per 15 secondi?'

I followers aumentano, ma gli amici 'veri', genuini diminuiscono. E la cronaca di ogni giorno ne è la prova lampante. Adolescenti soli, dimenticati dai genitori e dai propri coetanei, costretti a relazionarsi online con sconosciuti che spesso si celano sotto identità fake, fasulle, perlopiù con pessime intenzioni.





La soluzione? Evadere dai social per difesa. Usarli solo quando servono e non diventarne mai vittima. Silenziarli, eliminare il flusso costante di notifiche, se possibile, sarebbe già un primo ottimo passo. Non silenziamoci, ma silenziamoli.

I sorrisi postati sulle foto sono sempre più ammiccanti ed i selfie più abbacinanti e seducenti, ma in realtà forse non servono altro che a celare tristezza e solitudine. Perchè una foto scattata da soli è triste, non potrà mai essere un momento da ricordare, ma svanirà in unallo stesso modo in cui si è scattata.