La pantera nel parcheggio del Di Venere è una... bufala

BARI - Circola nelle ultime ore in maniera virale su diversi gruppi WhatsApp la fake news della presenza dell'ormai fantomatica pantera nera nel parcheggio dell’ospedale Di Venere a Carbonara di Bari. La notizia, corredata da foto di auto della Polizia che entrano nel parcheggio, ha gettato lo scompiglio tra i residenti, molti dei quali si sono rintanati in casa molto prima dell'inizio del coprifuoco notturno.Nella vicenda di vero c’è solo la segnalazione, forse di qualche buontempone, che al momento però non ha trovato alcun riscontro ufficiale. Più che una pantera, sembra quindi l'ennesima bufala propinata sui social.