Lavori, al via i lavori in piazza del Redentore

BARI - Il presidente Leonetti e l'assessore Giuseppe Galasso sono stati in piazza Redentore, nel quartiere Libertà, una piazza da poco consegnata alla città, ma che è stata oggetto di non poche controversie."La piazza, per scelta progettuale, non ha parcheggi -Abbiamo quindi ascoltato i gestori dei locali commerciali ed i residenti, impegnandoci a risolvere la problematica dello stallo del carico e scarico merci. Ci tengo a precisare però, - continua Leonetti - che non saranno più giustificati coloro che lasciano la propria vettura dove capita, molte volte sulle strisce pedonali o sulla piazza stessa. Se è vero che il compito di noi amministratori è quello di ascoltare i cittadini, il compito dei cittadini è quello di rispettare la legge: l'anarchia non sarà mai ammessa".Conclude Leonetti: "La scorsa settimana abbiamo anche sostituito i cassonetti dei rifiuti che qualcuno aveva deciso di far esplodere durante il periodo di Natale ed in nome di don Bosco, che era solito dire che "in ognuno di questi ragazzi v'è un punto accessibile al bene. Cercheremo sempre, con esempi di legalità, di trovare quel punto di accesso al bene per il bene della nostra città".