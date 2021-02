L'Inter non sembra lei, Cr7 ribalta Lautaro e la Juve vede la finale

(via Juventus fb)

La Juve torna a San Siro e si prende la rivincita contro l'Inter. La prima semifinale d'andata di coppa Italia se l'aggiudica la squadra di Pirlo per 2-1 con la doppietta di Ronaldo. Eppure i nerazzurri avevano iniziato con una fiammata di Lautaro che ha portato in vantaggio i padroni di casa: bella l'azione nata da Sanchez, proseguita da Barella e finalizzata dall'argentino aiutato da un errore di Buffon.La Juve con Cuadrado e Bernardeschi ha qualità da vendere e non si arrende. Il pareggio arriva su penalty trasformato sa CR7. Il laterale colombiano cade per il contatto con Young portando l'arbitro al var. La Juve acquista fiducia in mezzo al campo e l'Inter priva di Lukaku e Hakimi subisce la forza fisica degli avversari. Il raddoppio dei campioni d'Italia è un tiro a porta vuota di Ronaldo che sfrutta l'incomprensione grave tra Bastoni e Handanovic offrendo al portoghese un'occasio troppo facile.Nella ripresa l'Inter prova a mettere alle strette gli avversari grazie anche all'ingresso di Perisic, ma Buffon blocca il risultato su un tiro di Darmian, mentre poco prima Sanchez vede negarsi la gioia dal salvata di Demiral. Gli uomini di Conte pressano alti, ma la Juve riesce a gestire i tempi della gara aggiudicandosi il primo round della semifinale di coppa Italia.