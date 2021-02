'Milite ignoto, cittadino d'Italia' anche per Bari

- Dopo ripetuti rinvii, nella seduta di lunedì 1 febbraio 2021 il Consiglio comunale di Bari ha approvato all’unanimità la delibera, a relazione del sindaco, per il conferimento della cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto, Cittadino d’Italia”, simbolo e patrimonio di tutti gli italiani, in occasione del centenario della traslazione del Milite Ignoto nel sacello dell’Altare della Patria (4 novembre 2021).In vista di tale anniversario, il Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia ha chiesto all’ANCI di considerare la possibilità di promuovere, da parte dei Comuni italiani, il conferimento della cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto, Cittadino d’Italia”. L’ANCI, accogliendo con favore la richiesta, ha invitato quindi tutti i Comuni italiani a valutare il conferimento di tale onorificenza al Milite Ignoto quale simbolo del sacrificio e del valore dei combattenti della prima guerra mondiale e, successivamente, di tutti i caduti per la Patria.Per queste ragioni il Consiglio comunale ha ritenuto di approvare la delibera, in segno di omaggio della città di Bari a quanti hanno sacrificato la propria vita durante i conflitti mondiali che hanno attraversato la storia.