Moderna: "Due settimane per sviluppare vaccino contro varianti"

STATI UNITI — Noubar Afeyan, cofondatore e presidente di Moderna, azienda statunitense che produce uno dei due vaccini anti Covid, ha affermato: "A noi bastano due settimane per sviluppare un vaccino diretto contro una variante del coronavirus". Afeyan ha poi spiegato: "A fronte della comparsa di una nuova variante del virus, il vaccino può essere modificato negli stessi tempi, due settimane o anche meno. Ci stiamo già lavorando e sta per partire lo studio sui volontari. Diverso è il discorso relativo ai tempi di approvazione: serve un certo numero di casi di infezioni da variante per poter svolgere i test".