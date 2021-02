- L'azzurra Marta Bassino ha vinto la medaglia d'oro nel parallelo dei Mondiali di sci in corso a Cortina d'Ampezzo, battendo in finale l'austriaca Katharina Liensberger. Dopo questo successo, come da lei stesso dichiarato nel dopo gara, l'atleta piemontese in forza al gruppo sportivo dell'Esercito italiano punta al bis nel gigante in programma giovedì 18 febbraio 2021.