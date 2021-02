G20 Ministri degli Esteri in Puglia e Basilicata: prima riunione organizzativa in Prefettura di Bari

BARI - Nella giornata odierna, si è tenuta presso la Prefettura, la prima riunione organizzativa del G20 dei Ministri degli Esteri, previsto per i prossimi 28, 29 e 30 giugno e che vedrà coinvolte le città di Matera, Bari e Brindisi. Lo rende noto la Prefettura di Bari.L’incontro, presieduto dal Prefetto di Bari, ha visto la presenza della Delegazione del Ministero degli Esteri, con a capo il Ministro plenipotenziario, del Sindaco di Bari, del Questore e dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine.La Delegazione ha effettuato, inoltre, una prima visita ai luoghi che potrebbero ospitare iniziative legate all’evento del prossimo giugno, al fine di valutarne l’idoneità anche alla luce delle misure emergenziali.Le attività organizzative di tale evento proseguiranno nelle prossime settimane e richiederanno un importante lavoro sinergico da parte delle amministrazioni statali e locali, al fine di garantirne lo svolgimento in sicurezza e con il minimo disagio per la cittadinanza.