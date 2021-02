Napoleone e le sue donne

In quest'opera, “Al cuore dell'Impero”, l'autrice Alessandra Necci compie un affascinante excursus, tra sentimento e potere, sulle donne che hanno interessato la vita di Napoleone Bonaparte. Dalla madre corsa, Maria Letizia Ramolino, ovvero “Madame Mère”, che il grande condottiero stimava come la matrona romana Cornelia con i suoi “gioielli”, i Gracchi, alle sorelle Elisa Bonaparte Baciocchi, la più intelligente, Paolina Bonaparte Leclerc Borghese, la più bella, e Carolina Bonaparte Murat, nell'immaginario collettivo la più assetata di potere e di intrighi.Il testo passa poi agli amori di Napoleone, la creola Giuseppina de Beauharnais, probabilmente la donna più amata, cherimarrà imperatrice nonostante il divorzio, Maria Luisa d'Asburgo, che gli darà un erede, lo sfortunato “re di Roma”, il quale entrerà nei pensieri di Napoleone in modo totale ed esclusivo (Napoleone amava dire di se stesso “ho il cuore di una madre”), fino ad arrivare alla contessa polacca Maria Laczynska Walewska, disinteressata e generosa amante, che sarà vicino all'imperatore francese nel tempo trascorso all'Isola d'Elba e all'ultima figura femminile, Betsy Balcombe, accanto a lui nel primo periodo della prigionia a Sant'Elena. Tra storia e leggenda, il libro è un interessante ritratto intimo e segreto delle stanze del potere, scandito dalle passioni più dirompenti e dagli addii più dolorosi.Addendrantosi nei meccanismi del potere e negli intrighi di un periodo decisivo nella storia d'Europa, l'autrice fa dialogare ricostruzione storica e leggenda, inframmezzandole con testimonianze dirette, sino a disegnare una trama di rapporti familiari e sentimentali che sfata i luoghi comuni. Secondo Stendhal, per Napoleone sarebbe stato meglio non avere una famiglia, ma Napoleone una famiglia l'ebbe, ed Alessandra Necci ne traccia la saga con la leggerezza di una telenovela e la scientificità di un corretto approccio storico.Alessandra NecciMarsilio Editore, Venezia 2020pagg. 405euro 18.00.