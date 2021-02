Naufragio di migranti in Italia: Guardia costiera in cerca di dispersi

In un nuovo comunicato diffuso sabato sera, la Guardia costiera ha detto che "in questa fase a Lampedusa sono stati soccorsi in totale 45 migranti, tutti uomini". “La ricerca continua a trovare eventuali dispersi con due motoscafi della guardia costiera, con il supporto aereo di un elicottero”. L'operazione di stasera, evidenzia Giovanni D'Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, è arrivata al termine di una giornata particolarmente intensa a causa della segnalazione di un gran numero di barche che trasportavano migranti.

AGRIGENTO - La Guardia costiera ha avviato una ricerca dopo che una barca che trasportava circa 50 migranti ha lasciato l'isola di Lampedusa nella notte tra venerdì e sabato. Secondo quanto dichiarato in una nota, l'affondamento è avvenuto al largo della piccola isola a sud della Sicilia mentre la guardia costiera ha trasferito i migranti in difficoltà sui loro motoscafi, mentre secondo le testimonianze raccolte sabato mattina dai sopravvissuti, cinque persone risultano disperse.