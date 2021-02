Unsic, scuola: "Bene Lopalco, ma estendere le vaccinazioni ai maturandi per evitare contagi a ridosso dell’esame"

BARI - “Sarebbe auspicabile che, al pari degli insegnanti, si includessero subito nella campagna vaccinale anche gli studenti maturandi per evitare loro di contagiarsi a ridosso dell’esame. L'esito delle varianti, più contagiose per i giovani, potrebbe condizionare la preparazione o la prova stessa dei ragazzi". E' quanto propone l'Unsic, sindacato datoriale che a giorni presenterà il libro "Covid e dintorni", a cura dell'imprenditore Domenico Mamone e del giornalista Giampiero Castellotti, con un'ampia sezione dedicata al mondo dell'istruzione.L'Unsic, ritenendo meritoria la decisione dell’assessore alla Salute della Regione Puglia,, di portare la didattica digitale integrata al 100 per cento, in questa fase, per dare la possibilità a tutto il personale scolastico di vaccinarsi, invita tutti i governatori regionali ad adottare analoga delibera a beneficio del personale della scuola, estendendo la vaccinazione ai maturandi, "il tutto con il fine della sicurezza attuale e futura”, come scrive il sindacato.