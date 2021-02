Pass Ztl, l’assessore invita al rinnovo gli aventi diritto

LECCE - “Come abbiamo comunicato nei giorni scorsi, entro il 30 aprile i possessori di pass Ztl devono procedere al rinnovo degli stessi secondo le previsioni del nuovo Regolamento. Invito pertanto i residenti del centro storico e le altre categorie interessate a provvedere a questo adempimento, che può essere effettuato in maniera veloce e comoda anche online, collegandosi al sito istituzionale del Comune di Lecce. È importante che il rinnovo venga richiesto per tempo, senza aspettare gli ultimi giorni utili, anche per agevolare il lavoro degli uffici che sono pronti ad accogliere e lavorare già ora tutte le richieste. Ringrazio i cittadini che già in questi primi giorni stanno provvedendo in maniera ordinata ad adeguare il proprio titolo alla nuova disciplina”. Così in una nota l’assessore alla Mobilità sostenibile