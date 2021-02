Patuanelli: "Al lavoro per ripartenza ristorazione"

ROMA — "Attraverso il Cts stiamo lavorando a protocollo per consentire alla ristorazione la ripartenza". Lo ha annunciato il ministro delle Politiche agricole, intervenuto in streaming al Consiglio nazionale della Coldiretti. L'impatto della pandemia sulla ristorazione, ha aggiunto, "è un tema che conosco bene. Il Fondo pensato a inizio anno è stato utile, ma ora dobbiamo avere la forza di garantire alle persone di poter tornare al ristorante. Anche perché ci sono comparti fornitori, come quello del vino in grande sofferenza".