Stamattina in Cdm lo stop agli spostamenti

ROMA - In programma alle 9.30 la riunione che prorogherà il divieto di muoversi tra Regioni e inizierà a mettere a punto le nuove norme anticontagio."Non è il momento di allentare le misure, non è il momento di superare il sistema delle fasce di rischio" ha detto. Il ministro della Salute lo ha detto chiaramente nella riunione con tutti i presidenti di Regione e con la responsabile degli Affari Regionali Maria Stella Gelmini.Dopo l'incontro di ieri sera con le Regioni la ministrascrive: "Ristori adeguati per le imprese".