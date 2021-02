Tennis: Naomi Osaka vince gli Australian Open

(via Australian Open Fb) FRANCESCO LOIACONO - La giapponese Naomi Osaka vince gli Australian Open di tennis donne. Supera in finale 6-4 6-3 l’americana Jennifer Brady a Melbourne. Per la Osaka quarto titolo in carriera in uno Slam dopo gli Usa Open 2018, gli Australian Open 2019 e gli Open Usa 2020.

La giapponese si fa notare in positivo con il servizio. L’americana si oppone bene con i colpi da fondo campo ma non basta per imporsi sulla Osaka. La giapponese a 23 anni perde solo una volta in carriera nei tornei del Grande Slam dopo la vittoria nel primo set, a Parigi al Roland Garros nel 2016. E’ vicinissima a ritornare numero 2 al mondo nella classifica WTA. E’ molto forte in particolare col dritto il rovescio e il lungo linea.