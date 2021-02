Calcio, Serie C: la Ternana vince 2-0 a Foggia

FRANCESCO LOIACONO - Nella settima giornata di ritorno del girone C di Serie C la Ternana vince 2-0 a Foggia. Gli umbri passano in vantaggio al 26’ del primo tempo con Raicevic, tiro di destro su passaggio di Falletti. Raddoppia Partipilo al 18’ del secondo tempo di testa su cross di Falletti. Il Foggia è sesto in classifica con 36 punti. La capolista Ternana con 62 punti si porta a +12 dall’Avellino che vince 2-0 a Caserta nel posticipo. Gli irpini sono secondi a 50 punti, +4 sul Bari, terzo con 46 punti.