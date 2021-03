Arisa: guarda il video del brano in gara al Festival di Sanremo ''Potevi fare di più''

SANREMO - Da oggi, mercoledì 3 marzo, è in radio e disponibile in digitale “Potevi fare di più”, il nuovo brano di Arisa in gara al 71° Festival di Sanremo (Pipshow Srl, licenza esclusiva di Believe Digital Srl). Il brano è accompagnato dal videoclip girato tra Roma e New York per la regia di Danilo Bubani.

“Potevi fare di più”, scritto da Gigi D’Alessio, parla di un momento di liberazione da una relazione tossica. Racconta la storia di una donna che cerca la forza di dire basta ad un amore che si è spento e ai continui tentativi di tenerlo in piedi. Il brano sarà contenuto nel prossimo nel prossimo album di inediti di Arisa.

Per la speciale serata delle cover di domani, giovedì 4 marzo, l’artista ha scelto di omaggiare Pino Daniele interpretando “Quando”, celebre brano del 1991 e colonna sonora del film “Pensavo fosse amore... invece era un calesse” (diretto e interpretato da Massimo Troisi). Per arricchire la sua interpretazione, Arisa canterà in duetto con il cantautore Michele Bravi, che ha da poco presentato il suo ultimo progetto discografico, il concept album “La Geografia del buio”. A dirigere l’orchestra sul palco dell’Ariston per Arisa è il Maestro Adriano Pennino.