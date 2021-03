(Agenzia Vista) Milano, 12 marzo - “È giusto approfondire legame tra malattia, disturbi e morti e somministrazione vaccino, ma no al terrorismo a reti unificate”. Così il segretario della Lega Matteo Salvini sulle inchieste aperte dopo le morti sospette verificatesi in seguito alla somministrazione del farmaco AstraZeneca. Lo ha dichiarato al termine della visita al Padiglione del Policlinico in Fiera a Milano.