– Massimiliano Ancona, giornalista, pluripremiato per “Giornalista di Puglia – Michele Campione” e “Franco Sorrentino”, già redattore del “Corriere delle Sera” e “Io donna” e collaboratore di altre testate, dopo la pubblicazione “Bari dei baresi e altre storie…” (WIP Edizioni), ritorna in libreria con “Bianco, Rosso, Nero – Il derby dell’Apulia”, stesso editore.Si tratta della storia di una delle sfide calcistiche più antiche della regione tra il Bari e il Foggia, il cosiddetto “Derby dell’Apulia”, un libro scritto con il cuore che va letto con il cuore.L’autore descrive quanto accaduto dagli anni ’10 dello scorso secolo, da quando è iniziata la storia del derby Bari-Foggia. Infatti, partendo dalle origini, descrive la storia della nascita del Bari, dei pionieri del Foggia, della prima volta in B, le sfide di IV Serie, gli spareggi per la C, per finire ai giorni nostri.Il volume si avvale delle prefazioni di Giovanni Cataleta, giornalista e scrittore foggiano e di Gianni Antonucci, storico del Bari, il quale ultimo scrive che “è un libro da sfogliare e leggere con attenzione perché, pur non avendo la pretesa di essere completo ed esaustivo, rende al meglio il romanzo delle sfide che hanno messo una di fronte all’altra due fra le più accreditate squadre di Puglia”.Non mancano, infine, numeri e curiosità per gli appassionati delle due squadre del cuore, il cui testo non dovrebbe mancare, insieme a “Bari dei baresi e altre storie…”, nella propria biblioteca.