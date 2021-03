Le Grotte di Castellana celebrano 8 marzo e Festa del papà

CASTELLANA GROTTE - Due promozioni per il mese di marzo, due appuntamenti per ammirare le Grotte di Castellana in tutto il loro splendore e a costo agevolato: la prima lunedì 8 in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, la seconda venerdì 19 per la Festa del papà.A tutte le donne che vorranno ammirare il percorso ricco di meraviglia nel cuore sotterraneo della Puglia sarà riservata la possibilità di accedervi con biglietto ridotto lunedì 8 marzo. Mentre venerdì 19 marzo sarà occasione per festeggiare i papà con una promozione che consentirà loro di visitare le grotte in compagnia del proprio figlio under 14 al solo costo di un singolo biglietto intero (per eventuali altri bambini fra i 6 e i 14 anni sarà applicata la tariffa ridotta, mentre per i bambini fino a 5 anni è prevista la gratuità). In entrambe le occasioni due le visite previste: alle ore 10:00 e alle ore 12:00, per percorrere l’itinerario completo di circa 3 chilometri e della durata di 100 minuti che conduce alla splendente Grotta Bianca.Entrambi gli appuntamenti promozionali si svolgeranno salvo che i futuri provvedimenti governativi sulle misure di contenimento del contagio da Covid-19 non prevedano la chiusura del sito turistico, ufficialmente riaperto al pubblico lo scorso 15 febbraio dopo uno stop di oltre tre mesi.Oltre alle due giornate promozionali, sarà anche possibile visitare le Grotte di Castellana dal lunedì al venerdì secondo le consuete tariffe. Per partecipare ad una delle visite previste, nelle giornate promozionali e non, è obbligatoria la prenotazione telefonica al numero 080.4998211 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.Per prendere parte ai tour sotterranei è necessario seguire il protocollo di sicurezza studiato appositamente per le Grotte di Castellana, che prevede, tra le altre prescrizioni: gruppi numericamente limitati, misurazione della temperatura, distanziamento interpersonale e utilizzo dei dispositivi di sicurezza. Le visite previste giornalmente saranno entrambe in italiano ma come sempre sarà possibile installare e utilizzare sul proprio dispositivo mobile l’applicazione “Grotte di Castellana – Guida in italiano, inglese e LIS”.Ulteriori informazioni sulle Grotte di Castellana sono disponibili sui canali social ufficiali e sul sito www.grottedicastellana.it.