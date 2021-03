Europei Under 21, l'Italia travolge 4-0 la Slovenia e vola ai quarti di finale

(credits: Nazionale Italiana di Calcio Fb)





Nel secondo tempo al 5’ Cutrone segna la quarta rete con un tiro da fuori area. Al 37’ gli azzurrini rimangono in dieci. Espulso Marchizza per doppia ammonizione. L’Italia Under 21 chiude il Gruppo B al secondo posto con 5 punti dietro la Spagna prima con 7 punti. Gli iberici vincono 2-0 con la Repubblica Ceca.

- Nella terza partita del Gruppo B della prima fase degli Europei Under 21 l’Italia vince 4-0 a Maribor con la Slovenia e si qualifica per i quarti di finale. Nel primo tempo al 10’ la squadra di Paolo Nicolato passa in vantaggio con Maggiore, tiro di destro. Al 19’ raddoppia Raspadori, tiro di sinistro. Al 25’ Cutrone realizza il terzo gol su rigore concesso per un fallo di Karic su Frattesi. Al 44’ Cutrone si fa parare un rigore dal portiere Vekic, dato per un fallo di Vekic su Cutrone.